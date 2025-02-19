Договорняк или разумный компромисс

События в российско-американских отношениях, в последние годы пребывавших в глубокой коме, меняются с калейдоскопической скоростью, опровергая фатализм прежних заявлений о том, что больному уже ничто не поможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политолог Андрей Кортунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Политолог Андрей Кортунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эта ситуация напоминает эпизод из некогда суперпопулярного голливудского блокбастера «Терминатор-2», когда главная героиня Сара Коннор вырезает армейским ножом на деревянной столешнице «No fate» («Судьбы нет»). А потом ее малолетний сын, будущий лидер восставшего против машин человечества Джон Коннор, развивает эту мысль: «Нет судьбы, кроме той, которую мы строим сами для себя». Эпизод выглядит несколько дидактическим и даже плакатным, но Саре и Джону хочется верить — лишь сам человек определяет свою жизнь и потому несет ответственность за каждый поступок в этой жизни.

Это правило применимо и к отношениям между государствами.

В последние три года нам упорно доказывали, что по крайней мере в мировой политике против судьбы не попрешь.

Об исторической предопределенности и роковой неотвратимости острого противостояния России и США твердили многие: от рафинированных западных интеллектуалов до экзальтированных российских турбопатриотов. Трубадуров такого подхода не смущала даже шокирующая перспектива завершения этого противостояния в пламени мировой ядерной войны.

Однако российско-американская встреча в Эр-Рияде и последнее заявление президента Трампа заставляют думать о том, что Сара Коннор все-таки была права. Судьбы нет, а есть только решения, принимаемые конкретными людьми на основе их субъективных и часто предвзятых представлений о правильном и неправильном, о справедливом и несправедливом, о добре и зле. Итоги переговоров могут пошатнуть устоявшиеся в России представления об уровне сплоченности «коллективного Запада», о наличии единого «англосаксонского» центра мировой политики, о всевластии «глубинного государства» и о многом другом.

В связи с этим вновь встают, казалось бы, давно и окончательно закрытые вопросы. Это вопросы о том, а где именно проходят красные линии между «позорным договорняком» и разумным компромиссом, между презренной готовностью пойти на «похабный мир» и естественным стремлением нащупать баланс интересов со своим оппонентом, между «национальным предательством» и поиском урегулирования самого масштабного конфликта последних десятилетий.

Скептики, несомненно, скажут: Россию опять обманут.

Наобещают с три короба и вновь надежных гарантий не дадут, а при первом удобном случае кинут с особым цинизмом, воспользовавшись нашей вечной наивностью и доверчивостью. Но при всем уважении к членам приехавшей в Саудовскую Аравию команды Дональда Трампа трудно поверить в то, что Марко Рубио, Майк Уолц или Стив Уиткофф заведомо превосходят Сергея Лаврова и Юрия Ушакова в дипломатическом искусстве, политической прозорливости, да и просто в житейском опыте.

Кроме того, в большой политике абсолютных гарантий в принципе не существует. Нет такого соглашения, которое нельзя было бы нарушить, из которого нельзя было бы под тем или иным предлогом выйти. Гарантий нет, а вот исторические шансы в большой политике выпадают, пусть даже и крайне редко. Упустить такой шанс очень легко, воспользоваться им — намного сложнее.