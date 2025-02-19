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Коммерсантъ FM
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Договорняк или разумный компромисс

Политолог Андрей Кортунов — о возможностях и рисках новой большой сделки с США

События в российско-американских отношениях, в последние годы пребывавших в глубокой коме, меняются с калейдоскопической скоростью, опровергая фатализм прежних заявлений о том, что больному уже ничто не поможет.

Политолог Андрей Кортунов

Политолог Андрей Кортунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Политолог Андрей Кортунов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эта ситуация напоминает эпизод из некогда суперпопулярного голливудского блокбастера «Терминатор-2», когда главная героиня Сара Коннор вырезает армейским ножом на деревянной столешнице «No fate» («Судьбы нет»). А потом ее малолетний сын, будущий лидер восставшего против машин человечества Джон Коннор, развивает эту мысль: «Нет судьбы, кроме той, которую мы строим сами для себя». Эпизод выглядит несколько дидактическим и даже плакатным, но Саре и Джону хочется верить — лишь сам человек определяет свою жизнь и потому несет ответственность за каждый поступок в этой жизни.

Это правило применимо и к отношениям между государствами.

В последние три года нам упорно доказывали, что по крайней мере в мировой политике против судьбы не попрешь.

Об исторической предопределенности и роковой неотвратимости острого противостояния России и США твердили многие: от рафинированных западных интеллектуалов до экзальтированных российских турбопатриотов. Трубадуров такого подхода не смущала даже шокирующая перспектива завершения этого противостояния в пламени мировой ядерной войны.

Однако российско-американская встреча в Эр-Рияде и последнее заявление президента Трампа заставляют думать о том, что Сара Коннор все-таки была права. Судьбы нет, а есть только решения, принимаемые конкретными людьми на основе их субъективных и часто предвзятых представлений о правильном и неправильном, о справедливом и несправедливом, о добре и зле. Итоги переговоров могут пошатнуть устоявшиеся в России представления об уровне сплоченности «коллективного Запада», о наличии единого «англосаксонского» центра мировой политики, о всевластии «глубинного государства» и о многом другом.

Как Вашингтон и Москва возобновили диалог в Эр-Рияде

В связи с этим вновь встают, казалось бы, давно и окончательно закрытые вопросы. Это вопросы о том, а где именно проходят красные линии между «позорным договорняком» и разумным компромиссом, между презренной готовностью пойти на «похабный мир» и естественным стремлением нащупать баланс интересов со своим оппонентом, между «национальным предательством» и поиском урегулирования самого масштабного конфликта последних десятилетий.

Скептики, несомненно, скажут: Россию опять обманут.

Наобещают с три короба и вновь надежных гарантий не дадут, а при первом удобном случае кинут с особым цинизмом, воспользовавшись нашей вечной наивностью и доверчивостью. Но при всем уважении к членам приехавшей в Саудовскую Аравию команды Дональда Трампа трудно поверить в то, что Марко Рубио, Майк Уолц или Стив Уиткофф заведомо превосходят Сергея Лаврова и Юрия Ушакова в дипломатическом искусстве, политической прозорливости, да и просто в житейском опыте.

Кроме того, в большой политике абсолютных гарантий в принципе не существует. Нет такого соглашения, которое нельзя было бы нарушить, из которого нельзя было бы под тем или иным предлогом выйти. Гарантий нет, а вот исторические шансы в большой политике выпадают, пусть даже и крайне редко. Упустить такой шанс очень легко, воспользоваться им — намного сложнее.

Фотогалерея

Встреча в Эр-Рияде

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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