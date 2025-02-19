Рособрнадзор: задания теста для детей мигрантов разработают к середине марта

Тест для детей иностранцев на знание русского языка при приеме в школу разработают к середине марта, сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. Для поступающих в 2–11-е классы задания будут разделены на разделы «Слушание», «Говорение», «Чтение», «Письмо», «Лексика» и «Грамматика». О том, как будет проходить тестирование поступающих в 1-й класс, в пресс-службе Рособрнадзора не сообщили.

Оценка за тест будет выставляться по пятибалльной шкале. По словам господина Круглинского, каждый раздел будет оцениваться отдельно, но при выставлении оценки «акцент будет сделан на коммуникативной части теста», то есть на разделах «Говорение» и «Слушание».

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступит в силу 1 апреля 2025 года. Порядок проведения тестирования устанавливает Минпросвещения, критерии оценки — Рособрнадзор. 12 февраля Рособрнадзор опубликовал проект, согласно которому пороговый результат за тест составляет 30% максимального числа баллов. В Госдуме предложение раскритиковали, после чего Рособрнадзор удалил проект, объяснив его публикацию «технической ошибкой». Вчера, 18 февраля, ведомство опубликовало новый проект, заменяющий порог 30% на «тройку».

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдума наступила на балльное место».

Полина Мотызлевская