Чеченский предприниматель выкупил имущественный комплекс в Орле за 21 млн рублей

Победителем аукциона по продаже имущественного комплекса на Комсомольской улице в Орле стал чеченский индивидуальный предприниматель (ИП) Ислам Батаев. Он поднял начальную цену лота с 11,5 до 20,7 млн руб. Это следует из документации торгов.

Всего на участие в тендере поступило пять заявок. Орловский бизнесмен Игорь Теплов предлагал за лот чуть меньше победителя —20,6 млн руб. Ему принадлежат орловские ООО «Альянс продукт» (деятельность универсальных магазинов) и ООО «Техно альянс» (техосмотр автомобилей). Некий ИП Роман Рябцев готов был выкупить имущественный комплекс за 14,25 млн руб.

Хабаровское ООО «Сократ ДВ» Евгения Покотилова (производство электромонтажных работ) и некий ИП Светлана Гончарова не подали ценовых предложений.

По данным Rusprofile, Ислам Батаев был зарегистрирован как ИП в Грозном в феврале 2024 года. Основной вид деятельности — розничная торговля телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах. В коммерческих организациях он официально не участвует ни как собственник, ни как руководитель.

В состав доставшегося победителю лота входят земельный участок площадью 2 тыс. кв. м и два здания на 1,3 тыс. кв. м и 131,4 кв. м соответственно. В 100 м от имущественного комплекса расположена автобусная остановка, в 900 м — автовокзал и трамвайная остановка. В пешей доступности находится Комсомольский сквер.

В январе на аукцион выставили здание бывшей столовой в Орле. Начальная цена лота составляет 17,9 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 февраля, итоги планируется подвести 28 февраля.

Алина Морозова