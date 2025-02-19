«Антитрамповскую коалицию создать не получается»

Эмманюэль Макрон созывает второй саммит по Украине. На это раз президент Франции пригласил к себе лидеров Северной и Восточной Европы, а также Канады. Владимир Зеленский со своей стороны грозит вторым Афганистаном. Это произойдет в том случае, если Киев не вступит в НАТО или ему не будут предоставлены гарантии безопасности. Тем временем американский спецпосланник Кит Келлог отправился на переговоры в украинскую столицу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе пока не видит поводов для большого оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию до 10 марта. Такой была его реакция на переговоры России и США об Украине без Украины. Президент страны все это время находился в Турции. На пресс-конференции с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обошлось без сенсаций. Турецкий лидер поддержал Дональда Трампа в том, что нужно немедленно прекращать боевые действия. А он со своей стороны готов предоставить площадку для дальнейшего диалога.

Заметно, что сказать обоим лидерам было, по сути, нечего. Анкару также не пригласили принять участие в этом переговорном празднике. Что касается Зеленского, он, похоже, находится в нокдауне. В частности, допустил очень серьезный прокол с редкоземельными минералами. Сначала сам предложил Америке соглашение, а потом увидел, что ему предлагают, и отказался подписывать. В результате отношения с Белым домом еще больше подпортил. Трамп считается злопамятным. Тем более, похоже, у них сразу как-то не сложилось.

Конечно, советы мы никому не даем. Однако здесь все лежит на поверхности. Владимиру Александровичу нужно привыкать к новой реальности — он больше не звезда западного мира. И даже хуже того — его отставка, судя по всему, не станет ни для кого катастрофой. Так бывает, чем выше поднимаешься, тем больнее падать, говорит народная мудрость. Особенно если не делать адекватных выводов из изменившейся обстановки. И сказать, по сути, нечего, приходится угрожать превращением Украины во второй Афганистан. Звучит это неубедительно, что уж тут скрывать.

А что же Европа, вернее, ее либеральная часть? Они тоже в нокдауне. Пообщались друг с другом в Париже и не договорились. Лидера не хватает. Нужно, видимо, ждать выборов в Германии. Тогда определенности станет больше. А, может быть, и не станет.

Эмманюэль Макрон не унывает и созывает уже вторую по счету встречу. На этот раз пригласил к себе страны Северной и Восточной Европы, а также Канаду, у которой, как известно, большой зуб на Трампа. К слову, именно северяне, если можно их так назвать, занимают наиболее жесткую позицию в отношении России. В частности, Финляндия и Швеция, не говоря уж о Балтии.

Сложно сказать, что из этого выйдет. Но пока антитрамповскую коалицию создать не получается. При этом никакой ясности относительно того, что будет дальше, по-прежнему нет. Рабочие группы формируются, посланники назначаются. Но это даже не полдела. Как бы не вышло так, что старый мир развалили, а всеобщее счастье так и не наступило, скорее наоборот. Исторических примеров тому предостаточно. В частности, упомянутый выше Афганистан.

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Дмитрий Дризе