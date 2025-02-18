Европа не хочет спасать Украину в одиночку

На фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде свой диалог со Штатами продолжили и в Европе. Во вторник в Брюсселе прошла встреча руководства Евросоюза с посланником президента США по России и Украине Китом Келлогом. Впрочем, к усилению переговорных позиций европейцев в урегулировании украинского конфликта общение представителей двух берегов Атлантики не привело. Во многом оттого, что Европа, по сути, расписалась в неспособности гарантировать безопасность Украины без участия США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посланник президента США по Украине и России Кит Келлог и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters Посланник президента США по Украине и России Кит Келлог и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Отчет Еврокомиссии о встрече ее главы Урсулы фон дер Ляйен с посланником президента США Дональда Трампа по Украине и России Китом Келлогом оказался лишен особой конкретики. «Подтверждая приверженность ЕС справедливому и прочному миру, президент (имеется в виду фон дер Ляйен.— “Ъ”) повторила, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленную надежными гарантиями безопасности»,— говорилось в документе.

Кроме того, там был подчеркнут настрой Европы «сотрудничать с США, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины».

В отчете подчеркнуто, что глава Еврокомиссии рассказала своему американскому визави о планах наращивать производство и расходы на оборону, «укрепляя военный потенциал как Европы, так и Украины».

В схожих выражениях («Украина может рассчитывать на Европу», «мы готовы продолжать конструктивно работать с США для обеспечения мира и безопасности») о своей отдельной встрече с Келлогом отчитался позднее и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Отметим, что встреча Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты с Китом Келлогом изначально была запланирована на понедельник. Но вечером того же дня оба руководителя ЕС перенесли ее на вторник, а сами отправились в Париж на экстренный саммит по Украине, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На нем лидеры ведущих стран Европы пытались согласовать общую позицию по поводу того, какие гарантии безопасности континент может предоставить Украине. Но вместо четкой и единой позиции, которую Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, очевидно, рассчитывали днем позже представить Киту Келлогу, три с половиной часа обсуждений закончились без каких-либо конкретных идей.

Дежурно подтвердив свою постоянную поддержку Украины и выразив скептицизм по поводу поспешной попытки США договориться с Россией о мирном урегулировании, участники встречи в Париже так и не смогли согласовать отправку своих военных на Украину.

Напомним, идею о том, чтобы после прекращения огня европейские войска были размещены непосредственно на линии соприкосновения, выдвинули США.

При этом странам Европы был, по сути, задан вопрос в лоб: кто именно и сколько своих миротворцев готов предоставить.

Однако никакого энтузиазма это предложение Штатов не вызвало. По данным The Wall Street Journal, в Париже представители некоторых стран ЕС предложили рассмотреть идею размещения европейских войск на Украине не на линии соприкосновения, а вдали от нее. Так, чтобы войска ЕС играли роль сил обеспечения — для снабжения и обучения украинских войск.

Большинство же участников встречи открыто отказались отправлять своих миротворцев на Украину.

Первым еще до начала общих обсуждений это сделал премьер Польши Дональд Туск, сославшись на то, что польские военные нужны для защиты самой Польши.

«Дискуссия совершенно преждевременна, и время для нее неподходящее»,— констатировал, в свою очередь, немецкий канцлер Олаф Шольц, покинувший встречу во французской столице намного раньше ее окончания, чтобы успеть в Берлин на предвыборные дебаты.

Схожий скепсис выразили также лидеры Испании и Италии.

По данным британской газеты Financial Times, итальянский премьер Джорджа Мелони назвала отправку европейских войск на Украину «самым сложным и наименее эффективным вариантом» из всех возможных.

Кроме того, по свидетельству итальянской газеты Il Sole 24 Ore, госпожа Мелони осталась недовольна и форматом встречи. На нее, не считая самой Мелони, главы Еврокомиссии и главы Евросовета, президент Макрон пригласил лидеров Британии, Германии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Тогда как, по мнению Рима, обсуждение ситуации на Украине должно было включать руководителей всех стран Евросоюза, особенно тех, кто находится географически ближе всего к России.

Высказаться решили и те, кого в Париж не позвали. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, например, раскритиковал Кошту и фон дер Ляйен за участие в саммите, заявив, что у них «нет мандата» как у официальных лиц ЕС на обсуждение отправки войск. А главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана и его однофамилец Балаж Орбан назвал встречу в Париже «клубом неудачников».

В итоге лишь не входящая в ЕС Великобритания устами премьера Кира Стармера выразила готовность отправить своих военных на Украину.

Но и то лишь в случае, если и США дадут Киеву свои гарантии безопасности. В итоге, по данным агентства Reuters, на том, что условия поддержки Украины Европой будут зависеть от уровня американской поддержки, сошлись все участники встречи в Париже.

Какой она в итоге окажется, пока так и осталось интригой. Кит Келлог, которого еще накануне встреч с Коштой и фон дер Ляйен прямо спросили, предоставят ли США гарантии безопасности для европейских миротворцев, ответил на это максимально расплывчато: «Я был с президентом Трампом, и его политика всегда была такой: нельзя исключать никаких вариантов».

Наталия Портякова