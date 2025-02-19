Трамп: Зеленскому неизвестна судьба половины выделенных Украине денег

Президент Украины Владимир Зеленский не знает «о судьбе» как минимум половины денег, выделенных Вашингтоном в качестве финансовой помощи, считает президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Киев ни разу не предоставил отчета об использовании средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson, File / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson, File / AP

Американский президент напомнил, что европейские страны направили Киеву около $100 млрд финансовой помощи, а США — более $300 млрд. «Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел отчетности об этом. Я не вижу никакого учета»,— сказал господин Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции во Флориде. По его словам, руководству Украины следует выяснить, на какие нужды распределяются все предоставленные средства.

В начале февраля в интервью Associated Press Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил даже половины выделенной союзниками помощи. По его словам, когда речь заходит о выделенных США $177 млрд — «точной цифре, которую поддержал Конгресс»,— то в Киев эта помощь поступала «не деньгами, а оружием». Господин Зеленский утверждает, что от США Украина получила только $76 млрд.

Дональд Трамп не раз упоминал высокие расходы Вашингтона на поддержку Киева. Выступая в Белом доме 3 февраля, он настаивал на том, чтобы европейские страны увеличили свою долю в финансовой помощи Украине.

Подробнее о динамике в разрешении украинского кризиса — в материале «Ъ» «Украина за скобками».