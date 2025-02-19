Nintendo прекращает начисление золотых очков за покупку игр

Компания Nintendo объявила, что с 25 марта 2025 года пользователи перестанут получать золотые очки за покупки цифровых версий игр в Nintendo eShop и на официальном сайте компании. Ранее эти очки начислялись за приобретение как цифровых, так и физических копий игр и могли быть использованы для получения скидок на будущие покупки.

Пользователи, предзаказавшие игры до 25 марта, сохранят возможность начисления золотых очков, даже если оплата будет произведена после этой даты. Кроме того, владельцы физических копий игр, выпущенных до 24 марта 2025 года, смогут продолжать регистрировать их на Nintendo Switch для получения очков в течение двух лет с даты релиза игры.

Ранее заработанные золотые очки останутся действительными в течение 12 месяцев с момента их получения и могут быть использованы для получения скидок в Nintendo eShop. Компания благодарит пользователей за участие в программе My Nintendo и приносит извинения за возможные неудобства, связанные с ее изменением.

Евгений Федуненко