Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еще два российских аэропорта возобновили работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) снова принимают и отправляют рейсы, сообщила Росавиация. Ограничения действовали около четырех часов — с 4:15 до 8:00 мск.

Сегодня в течение ночи, 19 февраля, приостанавливали работу пять аэропортов — Казани, Нижнекамска и Ульяновска, а также Ижевска и Кирова. Аэропорт Ульяновска уже возобновил прием и отправку рейсов.

Подобные ограничения, как правило, вводят из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Минобороны, в течение ночи сбили 9 беспилотников над тремя российскими регионами и Черным морем, никто не пострадал.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...