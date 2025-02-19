Еще два российских аэропорта возобновили работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) снова принимают и отправляют рейсы, сообщила Росавиация. Ограничения действовали около четырех часов — с 4:15 до 8:00 мск.

Сегодня в течение ночи, 19 февраля, приостанавливали работу пять аэропортов — Казани, Нижнекамска и Ульяновска, а также Ижевска и Кирова. Аэропорт Ульяновска уже возобновил прием и отправку рейсов.

Подобные ограничения, как правило, вводят из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Минобороны, в течение ночи сбили 9 беспилотников над тремя российскими регионами и Черным морем, никто не пострадал.