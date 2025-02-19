Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска приостановили работу

Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— говорится в сообщении ведомства.

Telegram-канал Mash пишет, что в трех названных аэропортах действует план «Ковер» — это означает, что все воздушные суда должны немедленно покинуть зону действия этого режима (совершить посадку или выйти из зоны). Медиапроект отмечает, что план «Ковер» был введен, по предварительным данным, из-за угрозы атаки беспилотников.