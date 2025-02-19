Один из пяти ограничивших работу аэропортов РФ возобновил прием самолетов

В аэропорту Ульяновска в 6:00 мск сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Помимо ульяновского аэропорта ночью 19 февраля временно ограничивалась работа аэропортов Казани, Нижневартовска, Ижевска и Кирова. В этих четырех авиагаванях ограничения продолжают действовать. По данным СМИ, работа аэропортов останавливалась из-за угрозы атаки беспилотников.