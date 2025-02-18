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Коммерсантъ FM
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«Союзмолоко» сообщило о росте фальсификата сыров и масла

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») сообщил о росте фальсифицированной продукции в сфере госзакупок. Чаще всего среди поддельных продуктов выявляют сыры и сливочное масло.

«При повышенном спросе на сырое молоко мы видим рост фальсификата в некоторых категориях, прежде всего в молокоемких, это сыры и сливочное масло. Причем рост наблюдаем в сегменте госзакупок»,— сообщил глава союза Артем Белов на круглом столе в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

В связи с ростом фальсификата Артем Белов предложил интегрировать систему госзакупок с системой «Меркурий», которая позволяет отслеживать производителей и продавцов. «Интеграция нужна для того, чтобы поставкам, которые осуществляются в госучреждения по госконтрактам, обеспечить прослеживаемость по ветеринарным документам. Чтобы мы понимали, что продукция, которая пришла, например, в детский сад или школу, имеет ветеринарный сертификат и он подтверждает, что поставщик купил молоко, из которого произвел эту продукцию»,— добавил глава «Союзмолока».

Председатель совета Молочного союза Людмила Маницкая на круглом столе сообщила, что система «Меркурий» подтвердила эффективность в период высокого спроса на сливочное масло. По ее словам, тогда некоторые предприятия стали использовать растительные жиры вместо молочного, но «были обезврежены».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «В масло замешался фальсификат».

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