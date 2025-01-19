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Коммерсантъ FM
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Прокуроры экстремистам не нальют

Надзорное ведомство требует конфисковать активы украинской алкокомпании

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура (ГП) РФ намерена обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» (Bayadera Group) стоимостью более 9 млрд руб. В иске, поданном в Великоустюгский райсуд Вологодской области, указывается, что после начала СВО ее бенефициары приняли решение часть своей прибыли пускать на финансирование ВСУ. Надзорное ведомство просит признать деятельность головной компании ООО «Баядера Холдинг», а также ее руководителей Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло и управляющего их активами в России Юрия Мокляка экстремистской и запретить, обратив в доход государства акции и доли пяти подконтрольных им предприятий.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В административном иске (копия имеется у “Ъ”) надзорное ведомство отмечает, что по смыслу закона «О противодействии экстремистской деятельности» финансирование террористической деятельности приравнивается к экстремизму.

Надзирая за исполнением законодательства, Генпрокуратура выявила экстремистское объединение, в которое, по ее сведениям, входят украинские предприниматели, конечные бенефициары украинской алкогольной компании «Баядера Груп» (Bayadera Group) Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло, принадлежащее им ООО «Баядера Холдинг», а также россиянин Юрий Мокляк, отвечающий за владение, управление активами вышеназванных лиц на территории России.

ГП отмечает, что после начала СВО холдинг «Баядера Груп» и его собственники заняли антироссийскую позицию, развернув «русофобскую кампанию» по дискредитации российской армии, а также аннулировав лицензию на производство водочной продукции Белоруссии ввиду союзнических отношений между этим государством и РФ. Кроме того, в 2022 году бенефициары холдинга «Баядера Груп» инициировали оказание финансовой помощи ВСУ и иным воинским формированиям. Так, они распорядились перечислять на нужды украинской армии часть прибыли (в размере 2%) от продажи продукции их компаний.

А всего за 2022–2024 годы этой корпорацией в пользу ВСУ, Главного управления разведки Минобороны Украины, признанной в России террористической и запрещенной организации «Азов» было направлено более $1,8 млн.

На эти средства было куплено множество БПЛА, транспортные средства, специализированная техника, радиостанции, комплекты разминирования, амуниция, боеприпасы, модернизированы системы противовоздушной обороны, а также проводятся мероприятия по обучению военному делу украинских военнослужащих.

Кроме того, холдинг «Баядера Груп» тесно сотрудничает с крупнейшими фондами «Украина в огне» и «Вернись живым» (признан нежелательной организацией), спонсирующими украинскую армию, указывает ведомство.

Кого из украинских деятелей признавали экстремистами и конфисковали их активы

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В иске отмечается, что после начала СВО находящиеся активы холдинга были переоформлены на доверенное лицо украинских предпринимателей Юрия Мокляка, а тот, в свою очередь, оформил их на своих родственников и подконтрольных ему лиц, с которыми его связывают дружеские или партнерские отношения.

По данным ведомства, для сокрытия корпоративной связи с холдингом «Баядера Груп» в 2023 году Мокляк стал фиктивным владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Национальные алкогольные традиции».

Последнее является мажоритарным акционером (99,1%) Великоустюгского ликеро-водочного завода. Кроме того, Мокляк и принадлежащая ему компания Fadel International Inс, зарегистрированная в Микронезии на Маршалловых Островах, выступают учредителями ООО «Бизнес Групп» (до 2017 года — ООО «Баядера Импорт»), 100% долей в уставном капитале которого ранее также находились в собственности холдинга «Баядера Груп». При этом зарегистрированные на территории Москвы и Вологодской области ООО «Национальные алкогольные традиции» и АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» являются высоколиквидными активами, за счет которых фактически формируется финансовая база экстремистского объединения, полагает заявитель.

АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» (ВУЛВЗ) создано на базе предприятия, работавшего с 1895 года. Согласно бухгалтерской отчетности АО ВУЛВЗ за 2023 год, выручка компании за этот период увеличилась на 16,8% год к году, до 1,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 11%, до 63,9 млн руб.

ВУЛВЗ специализируется на крепком алкоголе. На заводе разливается водка под брендами «Перепелка», «От Деда Мороза», «Устюжанка», «Воздух» и проч. Согласно данным участников алкогольного рынка, в январе—декабре 2024 года объем производства водки ВУЛВЗ составил 999 тыс. декалитров. По этому показателю предприятие занимает 19-е место в отрасли.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский предполагает, что ВУЛВЗ в дальнейшем продолжит свою работу как значимое предприятие для региона. Он предполагает, что актив может быть интересен некоторым крупных производителям, у которых сильно загружены собственные мощности.

По сведениям Генпрокуратуры, связанными с этими компаниями и входящими в холдинг «Баядера Груп» являются две крымские организации — ООО «Алкогольные традиции Крыма» и ООО «Южные алкогольные традиции». Их номинально оформили на дочь Юрия Мокляка Антонину Мокляк, а также жену Наталью Романову и доверенных лиц Анну Ренцеш и Ольгу Баннову. Муж последней является деловым партнером Мокляка.

Надзорное ведомство отмечает, что совокупная капитализация АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод», ООО «Национальные алкогольные традиции», ООО «Бизнес Групп», ООО «Алкогольные традиции Крыма» и ООО «Южные алкогольные традиции» в настоящее время превышает 9,4 млрд руб., годовая выручка — 20 млрд руб., а валовая прибыль составляет 3 млрд руб. Основным видом деятельности всех предприятий является производство и реализация алкогольной продукции под товарными знаками, принадлежащими холдингу «Баядера Груп».

«Нахождение названных хозяйствующих субъектов, являющихся высоколиквидными и рентабельными активами, под контролем экстремистского объединения ведет к обогащению его членов и развитию их финансовой базы»,— гласит иск.

В этой связи автор иска, заместитель генпрокурора Игорь Ткачев просит суд признать деятельность объединения, в которое входят ООО «Баядера Холдинг», а также господа Бондарева, Нечитайло и Мокляк, экстремистской и запретить на территории РФ, изъяв около 60 тыс. акций АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод». Кроме того, Генпрокуратура требует обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Национальные алкогольные традиции», 100% долей в уставном капитале ООО «Бизнес Групп», принадлежащие Fadel International Inс и Юрию Мокляку, 100% долей в уставном капитале ООО «Южные алкогольные традиции» (зарегистрированы на Анну Ренцеш и Наталью Романову), а также 100% долей в уставном капитале ООО «Алкогольные традиции Крыма», оформленные на Ольгу Баннову и Антонину Мокляк.

Изъятия имущества у коррупционеров и других нарушителей принесли миллиарды России

Рассмотрение по существу заявления Генпрокуратуры пока не назначено. При этом суд 16 января по ходатайству Генпрокуратуры принял «меры предварительной защиты», наложив обеспечительный арест на имущество и счета предприятий и связанных с ними юридических и физических лиц. При этом арест не коснется текущей деятельности предприятий, связанной с выплатой зарплаты работникам, платежей по кредитам российским банкам, расчетов с поставщиками, подрядчиками, арендодателями и контрагентами по договорам или контрактам, направленным на обеспечение непрерывности текущей деятельности, при условии, если деньги будут перечисляться на счета в российских банках.

Мария Локотецкая, Александра Мерцалова

В регионах закрываются городские прокуратуры

Генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказ, упраздняющий городские прокуратуры в региональных центрах. Делается это в рамках «оптимизации штатного расписания».

Всего ликвидируемых городских прокуратур около двух десятков, среди них Брянская, Калининградская, Кемеровская, Курская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ставропольская, Томская, Хабаровская и другие. Как предполагается, их функции возьмут на себя вышестоящие региональные надзорные ведомства.

Штатных единиц в упраздняемых прокуратурах на данный момент относительно немного — от 11 до 21 человека, в ближайшие дни они будут переданы в кадровую службу Генпрокуратуры для дальнейшего перераспределения.

Александр Александров

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