Акции Intel растут на информации о возможном поглощении

Сегодня, 18 февраля, в первые часы биржевых торгов в США акции корпорации Intel подскочили в цене на 10%. Аналитики заявляют, что резкий рост котировок вызван появившейся накануне неофициальной информацией о том, что Intel может стать объектом поглощения со стороны американского производителя чипов Broadcom и тайваньского производителя чипов TSMC.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), ссылающейся на неназванные источники, TSMC и Broadcom рассматривают «серию сделок», которые «потенциально направлены на возможный раздел операций» корпорации Intel, одной из старейших компаний на рынке микропроцессоров.

По мнению аналитиков, поглощение Intel с последующим разделом ее ключевых операций может значительно повысить рыночную капитализацию Intel. Если сейчас капитализация Intel составляет около $112 млрд, то при разделе операций стоимость всей компании может увеличиться почти вдвое — до $200 млрд.

При этом эксперты предупреждают, что сделка или серия сделок по поглощению и разделу Intel может вызвать вопросы со стороны регуляторов не только США, но и других стран мира, в которых активно работают Intel, Broadcom и TSMC. Особенную тревогу экспертов вызывает позиция нынешней администрации США во главе с Дональдом Трампом, который неоднократно заявлял о необходимости защиты крупных американских компаний от иностранных поглощений.

Евгений Хвостик