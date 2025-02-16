WSJ: TSMC и Broadcom рассматривают серию сделок по разделу операций Intel

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на неназванные источники, крупнейший в мире производитель чипов тайваньская компания TSMC и ее американский конкурент Broadcom рассматривают «серию сделок», которые «потенциально направлены на возможный раздел операций» корпорации Intel, одной из старейших компаний на рынке микропроцессоров.

Как отмечает WSJ, Broadcom заинтересована в операциях Intel по разработке чипов и маркетингу. Обсуждение такой сделки уже состоялось на уровне советников топ-менеджмента, однако потенциальная оферта для Intel может быть сделана, если Broadcom найдет партнера для производственных операций Intel. Самой Intel о своих намерениях Broadcom пока не сообщала. В свою очередь, TSMC заинтересована в покупке производственных площадок Intel, скорее всего, в составе консорциума инвесторов, отмечают источники WSJ. Отдельно подчеркивается, что намерения TSMC и Broadcom не являются скоординированными.

Слухи о возможном поглощении Intel уже некоторое время циркулируют на рынке, поскольку в последние годы эта компания, некогда один из законодателей мод на высокотехнологичном рынке, находится в затяжном кризисе. В сентябре прошлого года прошла информация, что купить Intel хочет компания Qualcomm. А затем стало известно, что помочь Intel вызвался инвестфонд Apollo Global Management, который готов инвестировать в производителя микропроцессоров $5 млрд в обмен на акции компании.

Евгений Хвостик