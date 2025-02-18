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Коммерсантъ FM
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Госдума ратифицировала оборонительный договор с Белоруссией

Госдума на заседании 18 февраля ратифицировала договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 года в Минске в рамках заседания высшего госсовета Союзного государства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Соглашение предусматривает обязательство обеих стран «поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами и предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случаях целенаправленного создания или реализации угрозы суверенитету и (или) конституционному строю сторон, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства со стороны третьих государств и их объединений, международных организаций, террористических и экстремистских организаций и групп». Договор заключен на десять лет с автоматическим продлением на такой же срок.

Замминистра иностранных дел Александр Грушко, представляя документ депутатам, напомнил, что инициатива соглашения принадлежит господину Лукашенко. С российской стороны над проектом договора работал МИД во взаимодействии с Минобороны и Минюстом. «Договор носит оборонительный характер и не направлен против каких-либо третьих стран или объединений»,— подчеркнул замминистра. Также он отметил, что цель соглашения — «направление четкого сигнала во внешний контур с целью сдерживания агрессивных намерений стран НАТО в отношении России и Белоруссии». Кроме того, в договоре закреплены усиленные гарантии безопасности в ядерной сфере, которые Россия предоставляет Белоруссии, добавил дипломат. И пояснил, что теперь российский «ядерный зонтик» будет обеспечивать защиту Белоруссии так же, как собственной территории.

За ратификацию договора проголосовали 408 депутатов при одном воздержавшемся.

Ксения Веретенникова

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