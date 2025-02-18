Куда уходили зампреды ЦБ

Ксения Юдаева работала в должности первого зампреда ЦБ до 1 августа 2023 года. Позже занимала пост советника Эльвиры Набиуллиной. 31 октября 2024 года ушла из ЦБ. Перешла на должность исполнительного директора МВФ по России и Сирии.

Руслан Вестеровский занимал должность зампреда ЦБ до 27 февраля 2023 года. Перешел на пост старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Михаил Алексеев 1 июня 2022 года покинул пост зампреда ЦБ. 1 января 2023 года занял должность президента—председателя правления банка «ФК Открытие». После присоединения банка к ВТБ планируется, что Михаил Алексеев возглавит Почта-банк (находится в процессе присоединения к ВТБ).

Сергей Швецов ушел с поста первого зампреда ЦБ 21 марта 2022 года. 31 мая СМИ сообщили, что он возглавил совет директоров девелоперской компании Glorax. 8 июня 2022 года избран председателем наблюдательного совета Московской биржи.

Василий Поздышев покинул пост зампреда ЦБ 31 декабря 2019 года. Возглавил УК ФКБС, дочернюю компанию Банка России. 3 июля 2020 года перешел в Банк международных расчетов (Швейцария).

Георгий Лунтовский работал первым зампредом ЦБ до 20 сентября 2017 года. Перешел на должность президента Ассоциации региональных банков России.

Михаил Сухов ушел с поста зампреда ЦБ 17 октября 2016 года. В ноябре 2016 года стал заместителем председателя правления банка ВТБ. В апреле 2022 года возглавил рейтинговое агентство АКРА. В августе 2023 года перешел на должность советника главы агентства.

Василий Кузнецов