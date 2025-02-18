Экс-замглавы Минпросвещения Денису Грибову продлили арест по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы продлил до 20 апреля срок ареста бывшего заместителя министра просвещения Дениса Грибова, сообщило ТАСС. Он обвиняется в мошенничестве, связанном с исполнением госконтракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О задержании и аресте Дениса Грибова «Ъ» сообщил в декабре 2024 года. По данным следствия, бывший чиновник причастен к хищениям, которые совершались при выполнении контрактов, заключенных с Институтом развития профессионального образования (ИРПО). В их рамках должны были проходить стажировки для педагогов, которые фактически не проводились. Ущерб может составить более 54 млн руб.

Вместе с Денисом Грибовым по делу проходят еще три человека: бывший проректор ИРПО, а также руководитель и сотрудник фирмы, занимающейся подготовкой кадров. Они также находятся под арестом.

Никита Черненко