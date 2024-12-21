Суд арестовал экс-замминистра просвещения

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал бывшего замминистра просвещения Дениса Грибова по уголовному делу о мошенничестве. Находящегося в федеральном розыске экс-замминистра ранее задержали в одном из аэропортов Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Грибов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Денис Грибов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации источников «Ъ», хищения, к которым предположительно причастен Денис Грибов, совершались при выполнении контрактов, заключенных Институтом развития профессионального образования (ИРПО).

По версии следствия, фигурант совместно с экс-проректором института, а также руководителем и сотрудником фирмы, занимающейся подготовкой кадров, заключили госконтракт на проведение стажировок для педагогов, но фактически мероприятия не проводились. Подозреваемым вменяют хищение на сумму более 54 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Три других участника преступной схемы также были задержаны. Им предъявлено обвинение, они арестованы. По данным МВД, бывший замминистра скрывался от следствия за пределами страны. Обвинение ему было предъявлено заочно.

«ИРПО в настоящий момент активно работает непосредственно с правоохранительными структурами. Все необходимые материалы предоставлены. Меру вины бывших сотрудников, задержанных в рамках расследования, определит суд. В наших интересах обеспечение справедливости и законности»,— сказал «Ъ» источник в институте.