В Москве задержали экс-замминистра просвещения по делу о хищении

Бывший замминистра просвещения задержан в аэропорту Москвы по уголовному делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД. Он был объявлен в федеральный розыск. По данным источников «Ъ», речь идет о Денисе Грибове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Грибов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Денис Грибов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Хищения, к которым он предположительно причастен, совершались при реализации контрактов, заключенных Институтом развития профессионального образования, добавил источник. По версии следствия, фигурант совместно с экс-проректором института, а также руководителем и сотрудником фирмы, занимающейся подготовкой кадров заключили госконтракт на проведение стажировок для педагогов, но фактически мероприятия не проводились.

«Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 млн руб. были похищены и распределены между подозреваемыми»,— сказано в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Три других участника преступной схемы также были задержаны. Им предъявлено обвинение, они арестованы.

По информации МВД, бывший замминистра скрывался от следствия за пределами страны. Обвинение ему было предъявлено заочно. Его задержали по прилете из-за границы.