Нижегородские власти и структура «Росатома» намерены создать «Город здоровья»

Компания «Медскан», входящая в структуру госкорпорации «Росатом», намерена реализовать в Нижнем Новгороде проект «Город здоровья». Как сообщили в пресс-службе компании, возможность реализации проекта обсудили с губернатором Глебом Никитиным и представителями правительства Нижегородской области 29 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект предполагает создание медкомплекса полного цикла на базе областной больницы имени Семашко и онкодиспансера. Он объединит превентивную медицину, диагностику и высокотехнологичное лечение. Также планируется создание «Лонживити центра», где объединят направления диагностики, ментального здоровья, сна и бодрствования, а также восстановления тела и профилактики возрастных изменений. Сроки реализации проекта не называют.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в конце 2023 года губернатор Никитин анонсировал создание «квартала здоровья» на территории детской областной больницы и кардиологического центра. О сроках создания пока неизвестно.

Кроме того, в бюджете региона на 2025 год заложено 1,83 млрд руб. на разработку проекта «Семейный квартал». Это будет центр репродуктивного здоровья на базе больницы №30 в Нижнем Новгороде.

При этом Нижегородской области уже не первый год отказывают в федеральном софинансировании на строительство онкоцентра. А без него власти региона реализовывать проект не готовы.

Галина Шамберина