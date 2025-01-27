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Коммерсантъ FM
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Здоровье корпорации дороже

Как изменятся цены на ДМС

Цены на Добровольное медицинское страхование для корпоративных клиентов в 2025 году могут вырасти на 20%. Такие данные “Ъ FM” назвали сразу несколько страховых брокеров. В январе практически все сетевые клиники подняли цены и заметно выше официальной инфляции. На этом фоне работодателям, видимо, придется пересмотреть бюджеты и программы страхования сотрудников. Как трансформировались полисы ДМС? И за что готов платить бизнес, чтобы привлечь персонал в условиях дефицита кадров? Выясняла Аэлита Курмукова.

90% рынка ДМС приходится на корпоративное страхование. Полисы активно оформляет теперь и малый бизнес, утверждают собеседники “Ъ FM”. Страховка от работодателя все чаще встречается среди вакансий для «синих воротничков». На фоне повышения конкуренции за кадры, персонал становится более требовательным, и работодатели активно расширяют пакеты медобслуживания, говорит директор департамента развития ДМС Всероссийского союза страховщиков Анна Романова: «Программы действительно расширяются за счет, например, дистанционных услуг, телемедицины. Также есть возможность включения покрытия лечения на случай так называемых критических заболеваний, среди которых в первую очередь онкологические. Что касается физлиц, развиваются так называемые коробочные продукты, небольшие программы, чекапы тоже могут быть».

Набор медицинских услуг для сотрудников расширяет уже каждая 10-я компания, делятся источники “Ъ FM”. К базовому полису работодатели стали докупать программы комплексной диагностики организма, включать стоматологию. Среди трендов рынка ДМС консультации с психологами, юристами и даже финансистами, говорит директор по маркетингу страхового брокера АО СБ Remind Армен Гюлумян: «Задача этого пакета —сделать сотрудника более продуктивным или вернуть его в продуктивное русло. Работодатели, понимая, что объем стресса вокруг сотрудника колоссальный, связанный с тем, как вести накопления, во что мне инвестироваться, как оформить продажу квартиру. Это какие-то юридические вопросы и любые психологические. Безусловно, есть ограничения — примерно две-четыре консультации на одно обращение».

Почему граждане стали чаще обращаться в частные клиники

Средняя стоимость корпоративного полиса ДМС в Москве составляет 40 тыс. руб. В зависимости от уровня клиники, цена может доходить и до 200 тыс. руб. VIP-пакеты для топов с расширенными обследованиями, пребыванием в стационаре стоят 400–500 тыс. руб. Но с 2025 года ДМС станет еще дороже, предупреждает совладелец страхового брокера Mains group Павел Озеров: «Компании-клиенты хотят удержаться в бюджете прошлого года и закладывают в районе 5–10% на повышение стоимости. При этом у страховщиков ожидания совершенно иные. Настал критический момент, когда клиника больше не может сокращать маржинальность. Ожидаем, что в этом году клиники будут повышать прейскурант минимум на 20% для страховых компаний. Отдельные медучреждения уже с января повысили ценник на 60%».

Как бизнес урезает ДМС

Доля частных клиентов в портфеле столичных клиник заметно растет, этим и обусловлены новые тарифы для корпоративных заказчиков, отмечают страховые брокеры. Но если сравнить цены, полис ДМС даже для физлиц, выгоднее, чем оплачивать эту же программу в самой клинике. Из дорогих самая востребованная страховка — ведение беременности и родов — от 60 тыс. руб. до 500 тыс. руб. По сути, это прайс столичных медучреждений, но в отличие от клиник, ДМС покрывает еще и риски по осложнению.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова

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