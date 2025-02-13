Стоматология на вес золота

Рост реальных доходов подталкивает российских потребителей тратить больше денег на услуги стоматологов. Этому сегменту частной медицины за последний год удалось увеличить общую выручку как минимум на 18%, почти до 713 млрд руб., в том числе из-за увеличения числа трансакций, среднего чека и приобретения дополнительных услуг. Участники рынка ожидают, что в ближайшие несколько лет рост отрасли продолжится в основном за счет регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По подсчетам «T-Бизнеса», в 2024 году общие обороты стоматологической отрасли по всей России выросли на 26% год к году за счет роста числа трансакций на 15% и среднего чека на 10%, до 8 тыс. руб. Этому сегменту удалось нарастить выручку больше, чем другим категориям розничного бизнеса. В среднем обороты розничных торговых точек всех профилей в 2024 году выросли на 11%, количество покупок — на 5%, отмечают в «T-Бизнесе».

Другие аналитические компании также заметили тенденцию серьезного роста сегмента стоматологий. По данным «Чек Индекса», в 2024 году число чеков на стоматологические услуги по всей России выросло на 17% год к году, а обороты клиник — на 36%. В DentalData оценили объем рынка стоматологических услуг в 712,7 млрд руб., что на 18% больше год к году. По оценкам CEO маркетингового агентства для медицинской сферы 2B-agency Дмитрия Расметьева, выручки стоматологий выросли на 20% год к году.

Основатель «Белгравия Дентал» Владимир Александровский говорит, что выручка сети в 2024 году выросла на 21% год к году. Директор по развитию ассоциации стоматологических клиник «ПрезиДент» Олег Зинов подтверждает рост выручки клиник на уровне, сопоставимом подсчетам «Т-Бизнеса».

Партнер аудиторской компании «Яков и партнеры» Илья Иванинский считает, что с ростом доходов россияне стали больше тратить денег на стоматологию, медицину, салоны красоты и подобные услуги.

В минувшем году индустрия здоровья и красоты стала одним из ключевых драйверов роста рынка услуг. В 2024 году число покупок в салонах красоты по всей России выросло на 14% год к году, уточняют в «Чек Индексе».

Выручка клиник медицинской косметологии по всей России в январе—ноябре 2024 года увеличилась на 64,7%, следует из подсчетов сервиса записи Yclients. Также граждане стали чаще ходить на массаж и эпиляцию — операторы таких услуг нарастили выручку на 54,4% (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года).

Частные стоматологии не конкурируют напрямую друг с другом, а борются с другими секторами экономики за внимание потребителя, говорит Владимир Александровский. Дмитрий Расметьев обращает внимание на тренд на медицинский туризм. На этом фоне в небольших регионах России выручки стоматологий росли заметнее. По подсчетам «Т-Бизнеса», среди регионов по росту оборотов лидируют Брянская (рост на 54%), Смоленская (на 53%) и Пензенская (на 51%) области, а по увеличению числа покупок — Калмыкия (на 54%), Ульяновская область (на 50%) и Пермский край (на 45%).

Россияне также стали чаще пользоваться услугами стоматологов из-за демпинга на фоне высокой конкуренции в сегменте, считает Дмитрий Расметьев.

В «Чек Индексе» подтверждают, что средний чек растет из-за того, что клиенты выбирают более широкий ассортимент услуг, а также из-за инфляции. При этом, по словам господина Расметьева, до 2022 года маржинальность стоматологий достигала 30%, а сейчас — 17–20%. Рост курса валют, ограниченный доступ к банковскому кредитованию для клиник и сложности в логистических цепочках негативно сказываются на бизнесе: удерживать конкурентоспособные цены на услуги становится все сложнее, соглашается Владимир Александровский.

В DentalData ожидают, что рынок стоматологических услуг продолжит расти в основном за счет инфляции. По прогнозам аналитиков, в 2025 году емкость сегмента вырастет на 12–18%, до 800–840 млрд руб. Олег Зинов ожидает, что в ближайшие два-три года отрасль продолжит расти наиболее динамично в регионах с большими оборонными предприятиями.

Дарья Андрианова, Виктория Колганова