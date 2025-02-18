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Коммерсантъ FM
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В налоги вписывают семейные ценности

Оправданна ли инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей

В России предложили ввести семейное налогообложение. О том, что Минфину следует проработать такой механизм, заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. В этой системе суммарный доход домохозяйства поровну распределяется на всех членов семьи, в том числе неработающих. И это влияет на расчет НДФЛ, то есть, например, доход человека должен облагаться по повышенной ставке, но она снижается из-за того, что у него двое несовершеннолетних детей.

Налоговый форум в РСПП

Налоговый форум в РСПП

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Налоговый форум в РСПП

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В каких случаях такой подход может быть выгоден, а в каких наоборот, объяснила налоговый консультант Наталья Кордюкова: «Это обычно называется система домовладения или система семейного налогообложения. Это не новая история для мира в целом. Если, например, муж получает много, в отличие от жены, то считается, что у них доход средний. Соответственно, ставки к ним применяются соответствующие, 13-15%, условно говоря, хотя зависит от суммы. С другой стороны, конечно, у этой системы есть минус. Представим, что супруга получает мало и претендовала на ставку в 13%, но она не сможет ее получить, так как ей общим семейным состоянием предписывается более высокий уровень.

Сам по себе движок — про социальную справедливость.

То есть как раз про те случаи, когда один в паре не работает, а второй трудится, чтобы как раз его не считали за действительно богатого. Другими словами, на самом деле он не индивидуально богатый человек, а средне богатый семейный человек. Должно приниматься во внимание то, что у него на содержании есть другой здоровый член общества, который, находясь в браке, принял решение не работать либо делать это минимально. В принципе здесь речь идет о системе настройки, потому что если мы на это перейдем, то и системы налоговых вычетов и прогрессий надо пересматривать. Потому что сейчас это рассчитано на одно, а там, скорее всего, цифры должны быть другие».

Новая налоговая реальность

Сторонники семейного налогообложения считают, что такой механизм может позитивно повлиять на демографию. Впрочем, партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин в этом сомневается, как и в том, что правительство поддержит этот подход: «Любое справедливое налогообложение в части НДФЛ приводит к выпадающим доходам казны. Пока индикатор щедрости бюджета — это вычет на ребенка в 3 тыс. руб. или 6 тыс. руб. в зависимости от ситуации. Мы уже не говорим о том, что облагаются доходы ниже прожиточного минимума. Поэтому идея красивая, а реализация вызывает реальное сомнение.

Прогрессивный НДФЛ пополнит федеральный бюджет

Мне кажется, в целом эта идея о регуляторном воздействии налогов на какие-то процессы в обществе только в головах у чиновников. Потому что им кажется, что жизнь устроена по принципу выключателя: ты его нажал — стало светло, нажал еще раз — темно. Но если мы оглянемся вокруг себя, то вряд ли увидим людей, которые сидят с калькулятором и говорят: "Любимая, похоже, надо завести ребенка, смотри, мы тут сэкономим X рублей".

Налоги, скорее, могут стимулировать тех и помогать тем, кто уже завел детей. У нас это нюанс.

Появление ребенка в домохозяйстве означает падение доходов, и здесь как раз вопрос возникает: а почему налоговый вычет на детей не равен хотя бы прожиточному минимуму?»

В РСПП также предлагают индексировать пороги в прогрессивной шкале НДФЛ с учетом инфляции. Например, при повышении цен на 9% за год, пропорционально должны измениться и пороги для применения повышенных ставок.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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