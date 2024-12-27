Новая налоговая реальность

В 2025 году налоговая реформа станет налоговой практикой. Все решения приняты, но вопросы остаются. Как будет работать более сложная система администрирования НДФЛ, найдутся ли в ней прорехи для уклонения, как будет себя чувствовать бизнес в условиях выросшего налога на прибыль, чем обернется обещанная амнистия за дробление компаний — все это покажет только практика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проведенная в 2024 году реформа стала крупнейшей перестройкой налоговой системы за два десятилетия — нововведения почувствуют на себе и граждане, и индивидуальные предприниматели, и малый, и крупный бизнес. Импульсом стало послание президента Федеральному собранию, когда было заявлено о необходимости модернизации налоговой системы — перехода к более «справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы» и снижения нагрузки на семьи, в том числе за счет вычетов (см. «Ъ» от 29 февраля). После этого начались концептуальные дискуссии — что же считать справедливой налоговой системой и как она может быть устроена.

В итоге была принята пятиступенчатая шкала НДФЛ вместо двухступенчатой (13% для всех и 15% при доходах свыше 5 млн руб. в год).

Для доходов до 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц) сохранится ставка 13%, выше — вступят в силу повышенные ставки на суммы сверх этой «базы» — вплоть до 22% (см. «Ъ» от 29 мая). Для семей с двумя и более детьми и доходами ниже полутора прожиточных минимумов на человека вводится вычет из НДФЛ в размере 7%.

В Минфине заверяли, что рост ставок коснется лишь 3% плательщиков НДФЛ, однако реакция на новую шкалу была неоднозначной — повышение ощутят представители среднего класса и высокооплачиваемые специалисты (из-за инфляции и роста зарплат пороги прогрессии уже воспринимаются немного иначе). К тому же изменения для граждан налогами не ограничились — выросли и госпошлины, как за решение вполне бытовых вопросов (например, развод или регистрация сделок с недвижимостью; см. «Ъ» от 10 июля), так и за обращение в суд (см. «Ъ» от 23 июля).

Рост налоговой нагрузки для бизнеса — более глобальный. Прежде всего за счет весьма ощутимого повышения налога на прибыль — с 20% до 25%.

Для малого бизнеса расширяются пороги применения упрощенной системы налогообложения при одновременном введении необходимости уплаты НДС при доходах свыше 60 млн руб.

Бюджет в 2025 году ждет от реформы дополнительные 2,6 трлн руб.

Будет ли выполнен этот план — пока сказать трудно. Во многом результат будет зависеть от эффективности налогового администрирования. Среди возможных рисков — переход работников на серые зарплаты, подмена трудовых договоров гражданско-правовыми (при наличии статуса ИП это позволяет платить налоги по ставке 6%), «маскировка» зарплат через выплату дивидендов (по ним максимальная ставка равна 15%). В целом в Федеральной налоговая службе (ФНС) уже заявляли, что несмотря на усложнение налоговой системы, готовы ее администрировать — в некотором смысле «пилотом» послужило введение второй ставки НДФЛ в 15% в 2021 году.

Массив данных, которым располагают налоговики, видимо, позволит им увидеть существенные изменения в порядке выплате зарплат отреагировать на это. Сам факт ухода от простой в администрировании плоской шкалы, введенной в 2001 году из-за невозможности противостоять уклонению от налогов, говорит о многом. Однако и при нынешнем усиленном налоговом контроле серые зарплаты вряд ли можно назвать редкостью, в ходе проработки изменений Минфин заявлял о необходимости борьбы с механизмами налоговой оптимизации, в том числе НДФЛ (см. «Ъ» 19 марта).

Другая стороны реформы — влияние на бизнес и его инвестиционную активность.

Пока рост налоговой нагрузки на предприятия планируется компенсировать довольно скромно — в рамках федерального инвестиционного налогового вычета предусмотрено возмещение лишь 3% расходов на оборудование и нематериальные активы, а «лимит» таких компенсаций на 2025 год составит всего 150 млрд руб. (см. «Ъ» от 12 ноября).

Хотя принятие изменений было довольно быстрым, за прошедшие после этого полгода экономическая ситуация как минимум не улучшилась: темпы роста ВВП снижаются, ключевая ставка растет вместе с инфляцией, дефицит рабочей силы не исчезает, санкции множатся. Как это скажется на показателях компаний, будет ли у них прибыль, с которой предстоит платить повышенный налог,— вопросы открытые.

«Серым пятном» остается реализация положений об амнистии при дроблении бизнеса — о «прощении» налогов и штрафов за 2022–2024 годы в случае отказа от таких схем оптимизации. Эти нормы были одними из самых критикуемых в налоговом «пакете» из-за многочисленности вопросов к новому механизму. ФНС выпускала разъяснения, но и после этого полного понимания, как все это будет работать, у бизнеса нет — поскольку критерии дробления все же остаются оценочными. Появится же понимание уже постфактум — первые выездные проверки за 2022–2024 годы налоговики смогут назначить в 2025–2027 годах.

Евгения Крючкова