Прогрессивный НДФЛ пополнит федеральный бюджет

В 2025 году поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в федеральный бюджет в сравнении с уровнем этого года резко вырастут — сразу в 2,6 раза, с 307 млрд руб. до 811 млрд руб., следует из материалов к внесенному в Госдуму проекта закона о бюджете на следующую трехлетку. Поясним, что до сих пор НДФЛ не был существенной частью федерального бюджета, поскольку основная часть его поступлений, рассчитываемых по базовой ставке в 13%, зачисляется в бюджеты регионов, центру же достаются лишь сборы этого налога по дополнительной ставке в 15% с доходов, превышающих 5 млн руб. в год.

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Однако с 2025 года все дополнительные сборы от расширения прогрессии НДФЛ (напомним, устанавливается ставка 15% на доход свыше 2,4 млн руб. в год, 18% — свыше 5 млн, 20% — свыше 20 млн и 22% — свыше 50 млн руб.) будут доставаться центру. По расчетам Минфина, такое расширение шкалы НДФЛ принесет федеральному бюджету в следующем году 336 млрд руб. Вместе с увеличиваемым налогом с прибыли контролируемых физлицами иностранных компаний (КИК) поступления от прогрессии в 2025 году составят 420 млрд руб. В 2024 году сборы по этой категории (НДФЛ по повышенной ставке плюс налог с КИК) ожидаются в размере 94 млрд руб. (см. график).

Минфин в материалах к бюджету подчеркивает, что повышение налоговой нагрузки затронет только примерно 3% налогоплательщиков НДФЛ и что одновременно будут усилены налоговые меры социальной поддержки. Это, в частности, введение «кэшбэка» по налогу для семей с двумя и более детьми, доход которых не превышает величину 1,5 прожиточного минимума (часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам года).

Кроме расширения прогрессивной шкалы НДФЛ, на увеличении поступлений этого налога в 2025 году скажется общий рост зарплат в экономике, ожидающийся на фоне высокой инфляции. Также на рост сборов повлияет высокая ключевая ставка Центробанка, от которой напрямую зависят ставки по банковским вкладам. По оценке Минфина, федеральный бюджет от НДФЛ с выплачиваемых банками процентных доходов по вкладам граждан в 2025 году получит 252 млрд руб. налога — после 109 млрд руб. в 2024-м. Кроме того, сборы налога на дивиденды, превышающие 2,4 млн руб. в год, вырастут с 87 млрд руб. в 2024 году до 120 млрд в 2025-м.

Вадим Вислогузов