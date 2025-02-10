Полиция задержала 56 мигрантов в ходе рейда на севере Петербурга

Полицейские в ходе рейда по промзонам и стройкам в Юнтолово, на улицах Репищева и Сабировской проверили около 200 мигрантов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

56 из них доставили в отдел из-за нарушений в оформлении документов. Нелегалов привлекут к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима). Информацию о нарушителях внесли в реестр контролируемых лиц.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция нагрянула в бойцовский клуб в ТРК «Континент» на Бухарестской улице с целью найти нелегалов. У шести посетителей были проблемы с документами.

Андрей Маркелов