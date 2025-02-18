В Татарстане перед судом предстанут организаторы мошенничества с маткапиталами

Организаторы мошеннической схемы с незаконным получением маткапиталов предстанут перед судом в Татарстане. Об этом сообщает управление МВД по республике.

По версии следствия, житель Московской области вместе с сообщницей из Зеленодольска в сговоре с 13 женщинами из Татарстана подавали ложные сведения в разные отделы ЗАГСа о родах вне медучреждений. На основании записей о рождении несуществующих детей каждая из них получала маткапитал.

По этой схеме с 2020 по 2022 год мошенники похитили более 8,6 млн руб.

На 12 участниц махинаций наложена подписка о невыезде. Организаторов мошеннической схемы и еще одну псевдо-роженицу, скрывавшуюся от следствия, заключили под стражу.

Материалы уголовного дела переданы в Вахитовский суд Казани.

Госсовет Татарстана в октябре 2024 года внес в Совет законодателей инициативу об ограничении регистрации рождений вне медучреждений. Тогда авторы инициативы отмечали, что в последние годы в республике участились случаи мошенничества при установлении материнства. В 2023 году в Татарстане выявили 58 таких преступлений. За 5 месяцев 2024 года — 19 преступлений. Из них завели 16 уголовных дел по факту хищения целевых средств материнского капитала. Бюджету Татарстана был причинен ущерб на сумму не менее 7 млн руб. В других регионах России также зафиксировали 714 фактов регистрации нерожденных детей в других регионах.

Дарья Сайфиева