Госсовет Татарстана предложил ограничить регистрации рождений вне медучреждений

Госсовет Татарстана внес законодательную инициативу в Совет законодателей. Согласно проекту, предлагается внести изменения в 48 статью Семейного кодекса России и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Инициатива призвана стимулировать обращение женщин за медицинской помощью для рождения ребенка. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно существующему законодательству, материнство устанавливается документами из медицинского учреждения или, если ребенок родился не в медучреждении на основании медицинских документов, свидетельских показаний. Свидетель родов может сделать заявление о рождении ребенка в письменной форме работнику органа ЗАГС или работнику многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, чтобы зарегистрировать рождение.

«Как свидетельствуют данные органов ЗАГС, регистрация рождения детей таким образом осуществляется регулярно, причем как раз в тех регионах, в которых родовспомогательная и прочая медицинская помощь доступны для населения», - говорится в тексте пояснительной записки.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что в последние годы участились случаи мошенничества при установлении материнства. В 2023 году в Татарстане вывили 58 таких преступлений. За 5 месяцев 2024 года – 19 преступлений. Из них завели 16 уголовных дел по факту хищения целевых средств материнского капитала. Бюджету причинен ущерб на сумму не менее 7 млн руб. Сотрудники МВД также установили 714 фактов регистрации нерожденных детей в других регионах.

Уточняется, что органы ЗАГС не могут проводить проверку предъявляемых документов и не вправе требовать дополнительных документов. По мнению авторов инициативы, регистрация рождения при отсутствии документов из медучреждения должна проводиться только, если женщина относится к коренным малочисленным народам России с кочевым или полукочевым образом жизни, а также если женщина живет в отдаленных местах, где затруднена медицинская помощь во время и после родов. Перечень труднодоступных местностей будет установлен Правительством России.

«Такое правило будет стимулировать обращение женщин за оказанием медицинской помощи во время и после родов и станет определенным барьером для злоупотреблений, связанных с получением денежных средств в виде государственных выплат», - утоняется в пояснительной записке.

К заявлению должны приложить документы, подтверждающие регистрацию матери в труднодоступном районе или ведение кочевого образа жизни.

По информации из документов инициативы, принятие проекта не потребует дополнительных средств из бюджета РФ, изменений, приостановления или принятия иных федеральных законов.

Диана Соловьёва