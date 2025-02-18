«ТВ Центр» оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Суд зарегистрировал административный протокол в отношении «ТВ Центра» в середине января. С чем связан штраф, неизвестно. Роскомнадзор сообщал, что в 2024 году количество штрафов за нарушение закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений снизилось на 27% в годовом выражении, при этом сумма штрафов выросла на 5,5%.

В частности, в прошлом году в Таганский суд поступили протоколы в отношении «Кинопоиска» и «Рестрим Медиа». Их тоже обвинили по статье о пропаганде ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано Минюстом экстремистским и запрещено в РФ).