Роскомнадзор зафиксировал сокращение штрафов за пропаганду запрещенного ЛГБТ

В 2024 году количество штрафов за нарушение закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений снизилось на 27% в годовом выражении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Роскомнадзора. Сумма штрафов за ЛГБТ-контент («международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) выросла на 5,5%.

В общей сложности за прошлый год суды выписали 53 штрафа за нарушение законодательства о демонстрации и пропаганде ЛГБТ (движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское) на 51,9 млн руб. В среднем сумма штрафов варьируется от 1 млн до 2 млн руб. Чаще всего Роскомнадзор выявлял материалы с демонстрацией ЛГБТ (движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское) несовершеннолетним — по этой статье назначили 37 штрафов на 28,4 млн руб.

Количество штрафов увеличилось с 8 в 2023 году до 14 в 2024-м, сумма штрафов выросла до 15,7 млн руб. Помимо этого участники рынка были оштрафованы за пропаганду педофилии дважды на 7,8 млн руб.

Роскомнадзор выявил на видеосервисах 28 фильмов и сериалов с нарушениями закона. В 20 из них якобы демонстрировали нетрадиционные сексуальные отношения, в 7 была их пропаганда, в одном — пропаганда педофилии. О каких именно фильмах и сериалах речь, не уточняется. Всего было удалено или заблокировано 45,7 тыс. сайтов и страниц с таким контентом.

В мае 2024 года в Таганский суд Москвы поступили протоколы в отношении «Кинопоиска» и «Рестрим Медиа»: их обвинили по статье о пропаганде ЛГБТ (движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское). Аналогичный штраф грозит каналу «ТВ Центр».