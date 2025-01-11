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Коммерсантъ FM
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Телеканалу «ТВ Центр» грозит штраф за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» объявлено экстремистским и запрещено в РФ) в отношении телеканала «ТВ Центр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.

Каналу вменяется ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол). Ему грозит штраф до 4 млн руб. или приостановка деятельности до 90 суток.

С чем связан административный протокол, неизвестно. Дата судебного заседания пока не назначена.

В мае 2024 года в Таганский районный суд поступили протоколы в отношении «Кинопоиска» и «Рестрим Медиа». Их также обвинили по статье о пропаганде ЛГБТ (признано Минюстом экстремистской организацией и запрещено в РФ). В сентябре «Кинопоиск» оштрафовали на 10 млн руб. из-за постельных сцен в фильме «Любовь» Гаспара Ноэ.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Любовь" обернулась штрафом».

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