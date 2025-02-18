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Коммерсантъ FM
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Экс-президента Аргентины обвинили в избиении первой леди

Вчера, 17 февраля, аргентинский федеральный судья Хулио Эрколини предъявил обвинения бывшему президенту страны Альберто Фернандесу в том, что тот во время президентского срока избивал свою спутницу Фабиолу Яньес. После того как в прошлом году она подала иск, господин Эрколини в течение семи месяцев расследовал это дело. Он пришел к выводу, что есть достаточные доказательства для предъявления обвинений Альберто Фернандесу. Судья заявил, что тот бил Яньес, хватал ее за шею, давал пощечины и т. д. прямо в президентском дворце. Судья Эрколини заблокировал счета экс-президента на 10 млн песо ($8 млн).

Альберто Фернандес и Фабиола Яньес

Альберто Фернандес и Фабиола Яньес

Фото: Andrew Medichini / AP

Альберто Фернандес и Фабиола Яньес

Фото: Andrew Medichini / AP

Альберто Фернандес занимал пост президента Аргентины в 2019–2023 годах. Он сам называл себя «первым феминистом» Аргентины, критиковал гендерное насилие и, в частности, создал в стране пост министра по делам женщин. Альберто Фернандес никак не прокомментировал решение судьи, ранее он заявлял, что если в их отношениях кто-то и подвергался нападкам, то это он сам. Экс-президент может подать апелляцию на решение судьи Эрколини, тогда его дело будет рассматривать суд высшей инстанции.

Яна Рождественская

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