МИД Египта: чрезвычайная встреча ЛАГ по Газе пройдет 4 марта

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) проведут чрезвычайное заседание по ситуации в секторе Газа 4 марта. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на МИД Египта. Изначально встреча была запланирована на конец февраля.

На встрече стороны обсудят возможный ответ на предложение президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа. Ожидается, что власти Египта представят свои предложения по восстановлению Газы. Они должны составить альтернативу предложенной ранее президентом США Дональдом Трампом идее. Как сообщали в МИД Египта, каирский план подразумевает, что палестинцы останутся на своей территории в соответствии с их законным правом на землю.

Ранее агентство AFP сообщало, что лидеры стран Персидского залива также должны обсудить ответ на план президента США Дональда Трампа по принудительному переселению палестинцев. Встреча должна пройти в Эр-Рияде 21 февраля. По информации агентства, на саммите ожидается присутствие лидеров стран из состава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (в его составе всего шесть государств — ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт.— "Ъ"), а также лидеров Египта и Иордании.

Дональд Трамп выступил с предложением переселить палестинцев за пределы сектора Газа после вступления в должность президента США. Советник главы Палестины Махмуд аль-Хабаш назвал намерения президента актом колониального мышления. Арабские страны резко осудили идею американского лидера, заявив, что такое решение неприемлемо для арабского мира, который все последние 100 лет боролся против вытеснения палестинцев с родных земель. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон открыт к дискуссиям с арабскими странами в вопросе судьбы палестинских территорий.

Подробнее о переговорах по Газе — в материале «Ъ» «Пирамиды не покоряются Дональду Трампу».

Анастасия Домбицкая