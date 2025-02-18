Свердловская область сохранит все свои округа на выборах в Госдуму

В ходе запланированной на 2025 год «перенарезки» одномандатных округов на выборах в Госдуму Свердловская область сохранит все семь своих нынешних избирательных округов. Об этом рассказал Ura.ru председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Как ранее сообщал «Ъ», согласно предварительным расчетам, сделанным на основе данных об изменении численности избирателей за последние десять лет, этот регион мог лишиться одного округа.

«(Округа.— “Ъ”) оставляем нетронутыми. Очень много аргументов, которые были услышаны: численность (избирателей.— “Ъ”), активность (региона и его представителей.— “Ъ”) — экономическая и всякая-всякая»,— пояснил господин Крашенинников, избранный в Думу в 2021 году по свердловской региональной группе партсписка «Единой России».

В текущем VIII созыве нижней палаты регион представляют десять депутатов, в том числе семь одномандатников. По данным источника URA.RU, ключевым аргументом против лишения Свердловской области одного округа стало увеличение численности населения на 35,1 тыс. человек — до 3,3 млн.

В середине января источник, близкий к Центризбиркому (ЦИК), сообщал «Ъ» со ссылкой на предварительные расчеты, что в результате «перенарезки», которая проводится каждые десять лет, потерять по одному округу могут 12 регионов, включая и Свердловскую область. При этом в четырех новых субъектах РФ может быть создано до девяти новых округов. По закону представить новую схему мажоритарных округов на утверждение в Госдуму ЦИК должен не позже середины августа, но, согласно утвержденному в конце 2024 года плану, комиссия намерена рассмотреть проект этого документа уже в апреле.

Божена Иванова