В феврале загрузка горнолыжных курортов Сочи составила 77%

Загрузка горнолыжного курорта «Роза Хутор» на 1 февраля 2025 года достигла 77%. Курорта «Красная Поляна» заполнен на 75%, курорта «Газпром» — 80%, сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По данным ведомства, за первый месяц 2025 года Краснодарский край принял более 812 тыс. путешественников. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

В 2024 году Краснодарский край посетили 20,1 млн человек, что также на 8% превышает показатели 2023 года, когда регион посетили 18,6 млн человек.

«Ъ-Сочи» писал, что в новогодние праздники сочинский горный курорт «Роза Хутор» принял более 107 тыс. отдыхающих. 10% путешественников приезжали на один день.

Мария Удовик