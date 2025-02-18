Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В феврале загрузка горнолыжных курортов Сочи составила 77%

Загрузка горнолыжного курорта «Роза Хутор» на 1 февраля 2025 года достигла 77%. Курорта «Красная Поляна» заполнен на 75%, курорта «Газпром» — 80%, сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По данным ведомства, за первый месяц 2025 года Краснодарский край принял более 812 тыс. путешественников. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

В 2024 году Краснодарский край посетили 20,1 млн человек, что также на 8% превышает показатели 2023 года, когда регион посетили 18,6 млн человек.

«Ъ-Сочи» писал, что в новогодние праздники сочинский горный курорт «Роза Хутор» принял более 107 тыс. отдыхающих. 10% путешественников приезжали на один день.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...