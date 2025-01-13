«Роза Хутор» в праздники приняла более 107 тысяч туристов

В новогодние праздники сочинский горный курорт «Роза Хутор» принял более 107 тыс. отдыхающих. Из них 10% Горный курорт Роза Хутор в Сочи за новогодние каникулы принял 107 тыс. туристов, 10% из них составили гости, приезжающие на один день, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замгенерального директора по маркетингу и продажам горного курорта Рушана Сабирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Сабиров отметил, что курорт побил рекорд по посещаемости прошлых лет. Это, по словам спикера, говорит о восстановлении отложенного спроса у лыжников и сноубордистов до уровня рекордного 2021 года. Вырос спрос и среди гостей, которые приезжают на курорт на один день.

«Благодаря обильным снегопадам и низким температурам в декабре удалось сформировать качественную снежную подложку для катания в январские праздники. С конца 2024 года для катания ежедневно открывалось более 86 км трасс из максимально доступных на курорте 105 км», – добавил господин Сабиров.

Трассы курорта открываются в соответствии с мониторингом погодных условий. Лавинная опасность на «Розе Хутор» сейчас низкая.

В целом Сочи в новогодние праздники посетили почти 500 тыс. гостей. Каждый третий отдыхал в горах курорта.

Вячеслав Рыжков