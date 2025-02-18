Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако следует учитывать «юридические аспекты его легитимности». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства в стране не проводили из-за действия военного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин на саммите в Париже в декабре 2019 года

Фото: Ian Langsdon / Pool / AP Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин на саммите в Париже в декабре 2019 года

Фото: Ian Langsdon / Pool / AP

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор, хотя вести переговоры Россия готова «с кем угодно». На Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент заявил, что «готов встретиться только с одним россиянином — Владимиром Путиным», но только после того, как совместно с американскими и европейскими властями будет согласован мирный план.

О попытках урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Лусине Баласян