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Коммерсантъ FM
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Зеленский назвал условие встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но только после того, как совместно с американскими и европейскими властями будет согласован мирный план. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с представителями России, США, Украины и Саудовской Аравии.

«Я не буду встречаться с Россией. Не знаю — нравится им это или нет. Я готов встретиться только с одним россиянином — Владимиром Путиным, но только после того, как будет разработан общий план с Трампом и Европой»,— сказал Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина, «конечно же», будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Владимир Путин отмечал, что Владимир Зеленский «в силу своей нелегитимности» (президентские выборы на Украине не проводили из-за военного положения) не имеет права подписывать мирный договор, хотя вести переговоры Россия готова «с кем угодно».

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили завершение боевых действий на Украине путем переговоров. Российский президент подчеркнул важность устранения первопричин конфликта, а его американский коллега выступил за скорейшее прекращение огня. Затем господин Трамп поговорил с Владимиром Зеленским «о возможности достичь мира».

О реакции на переговоры лидеров США и России — в материале «Ъ» «Америка выдала неоднозначную реакцию».

Лусине Баласян

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