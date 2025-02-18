Мэрия Екатеринбурга планирует продать 40% «Столовой №41»

Администрация Екатеринбурга планирует выставить на аукцион 40% ООО «Столовая №41». Проект решения об этом поддержали депутаты городской думы на комиссии по муниципальной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Начальная стоимость актива составит 34,6 млн руб. При этом за администрацией сохранится контрольный пакет, который позволит управлять обществом.

По словам заместителя директора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимира Захарова, решение о продаже принимали, ориентируясь на опыт Свердловской области с продажей Ирбитского молочного завода. Региональные власти продали сначала 49% акций предприятия, сохранив контрольный пакет за собой, а затем ещё 25% акций.

ООО «Столовая №41» обслуживает 31 школу, чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 879 тыс. руб. В 2023 году предприятие получило сопоставимую прибыль, в 2022 году — убыток в размере 1,1 млн руб.

Предприятия с участием города не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), что осложняет их работу, сообщил господин Захаров. При этом максимальная наценка для социальных предприятий составляет 60%.

Проект будет рассмотрен на следующем заседании думы. Напомним, в октябре 2024 года прокуратура и СКР начали проверку после массового отравления школьников в столовой школы №79 в Екатеринбурге. Организатором питания выступало ООО «Столовая №41».

Анна Капустина