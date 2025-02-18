Новый остров в районе Суджукской косы в Новороссийске насторожил экологов

Появление нового острова в Черном море у Суджукской косы в Новороссийске связано с избыточным объемом гальки на городских пляжах. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщил член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Воронцов Фото: Сергей Воронцов

По его словам, именно эти остатки гальки, которыми когда-то отсыпали пляжи, мигрируют и забивают проран Суджукской лагуны.

«Не вижу поводов для оптимизма! Этот факт указывает на то, что избыточный для данной береговой полосы объем гальки передвигается течениями и волнами, забивая все мало-мальски затишные участки берега. Проран именно этой избыточной галькой и заносится. Для Суджукской лагуны это, в принципе, плохо — тело косы увеличивается, меняются течения на участке, проран перестает размываться»,— прокомментировал господин Голубитченко.

Появление острова площадью пять-шесть кв. м после шторма на Черном море в районе Суджукской косы заметили жители Новороссийска. Фотографии с ним опубликовали городские СМИ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что министерство природы Краснодарского края утвердило паспорт памятника природы регионального значения «Суджукская лагуна». В нем зафиксирован механизм открытия прорана и указана его ширина по дну — 5-10 м.

Алена Воробьева