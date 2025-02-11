Минприроды Кубани: проран в Новороссийске будут открывать вручную

Открывать проран, соединяющий памятник природы регионального значения Суджукскую лагуну (озеро Соленое) с Черным морем, будут вручную по мере необходимости. Об этом «НР» сообщили в краевом минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

За открытие прорана, который является важным коридором для рыбы из Черного моря в Соленое озеро несколько лет боролись экоактивисты.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», три года назад Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор через суд обязал министерство природы Кубани открыть и расширить проран до 30 м, как того требует паспорт объекта, и восстановить водообмен. Министерство добилось отсрочки исполнения решения суда до 1 февраля 2025 года.

В обоснование заявления было указано, что расчистка водного объекта федерального значения, которым является озеро Соленое, специальной тяжелой техникой без получения необходимых разрешений от соответствующих федеральных органов исполнительной власти является противозаконной.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление министерства. Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор с отсрочкой исполнения судебного решения об открытии прорана не согласился и оспорил ее в апелляционном порядке. Доводы прокурора поддержал и кассационный суд, отметив, что «нарушение требований санитарно-эпидемиологической безопасности создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также влечет за собой необратимые последствия для водных биологических ресурсов». Таким образом, минприроды края обязано принять меры по обеспечению свободной циркуляции воды в Суджукской лагуне. Однако проран по-прежнему закрыт.

Алена Воробьева