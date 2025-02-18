Решетников назвал причину роста цен в России

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост цен в России обусловлен структурными изменениями в потребительском спросе. По его словам, увеличение доходов населения привело к переменам в спросе, а к новым условиям успели адаптироваться не все отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления»,— сказал господин Решетников в интервью RT.

Говоря о продовольственной группе товаров, министр отметил, что россияне стали больше покупать сыров и масла, но производство сырого молока пока ограниченно. Для создания новых ферм нужны время и инвестиции, что затрудняет быстрое удовлетворение спроса, пояснил Максим Решетников.

По его мнению, схожая ситуация наблюдается и в сфере туризма. «Рост спроса на путешествия внутри страны все еще не соответствует имеющимся возможностям, хотя за последние годы они выросли и продолжают расти. Плюс у нас все еще закрыта для полетов значимая часть наших южных территорий, в первую очередь Крым и частично побережье Краснодарского края»,— добавил он.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в январе ускорилась до 9,92%, а цены на продовольствие выросли на 11,13% в годовом исчислении. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина охарактеризовала текущий уровень инфляции как «неприемлемо высокий».

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