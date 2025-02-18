Историческую крышу Дома Радио начали восстанавливать в Петербурге

Специалисты приступили к восстановлению исторической крыши Дома Радио, здания на углу Малой Садовой и Итальянской улиц. Работы по реставрации всего объекта намерены завершить к концу 2026 года, сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

В нынешнем году строителям предстоит вернуть кровле исторический вид, в том числе шесть стеклянных световых фонарей (окна наверху, через которые попадает свет). Восстановление крыши — часть работ по реставрации Дома Радио.

Прежде здание укрыли временной крышей, чтобы защитить от дождя и снега. Специалисты разобрали старую кровлю, сменили старые конструкции на стальные. Помимо этого, были раскрыты зашитые металлом во время Великой Отечественной войны световые фонари. Их состояние проверят и восстановят.

«У Дома Радио необычная конструкция крыши. Она включает в себя стеклянные элементы для естественного освещения здания – это зенитные фонари, которые были укрыты металлом еще во время Великой Отечественной войны. Восстановив их, мы вернем в пространство солнечный свет, как это было изначально задумано архитекторами»,— уточнила управляющий директор – старший вице-президент ВТБ Дарья Филиппова.

Дом Радио закрылся на реставрацию в апреле прошлого года. В ноябре специалисты приступили к восстановлению исторических интерьеров. Помимо крови, работы ведутся с архитектурно-художественной отделкой аванзала, фойе и других помещений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Анненкирхе перед закрытием здания на масштабную реставрацию открылась выставка «Рок, кино и пламя».

Татьяна Титаева