Церковь уходит на реконструкцию под рок-сопровождение

В Анненкирхе открылась выставка «Рок, кино и пламя» — она станет последней экспозицией перед закрытием здания на масштабную реставрацию. Этой экспозицией церковь на Кирочной решила рассказать о трехсотлетней лютеранской истории в Санкт-Петербурге и их прихода. Большая часть выставки посвящена периоду советских гонений на церковь и их последствиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Рок, кино и пламя» в Анненкирхе

Фото: Анна Глебова Выставка «Рок, кино и пламя» в Анненкирхе

Фото: Анна Глебова

Экспозицию об истории церкви подготовила арт-группа «Зерно», работающая с христианскими проектами на Северо-Западе. Художники называют выставку «своего рода прощанием с привычным обликом и переходом к волнительному будущему», так как с лета приход будет закрыт. В Анненкирхе рассчитывают, что реставрация продлится примерно два года.

Экскурсовод рассказывала гостям про историю церкви Святой Анны начиная от строительства Петропавловской крепости. Так, в 1704 году появилось первое деревянное здание кирхи на территории крепости, а уже спустя 35 лет здание обосновалось на современном месте, на нынешней Кирочной улице. В 1779 году там был построен каменный храм по проекту архитектора Ю. М. Фельтена. Среди прихожан Анненкирхе были Николай Миклухо-Маклай, Петр Лесгафт, а Карл Брюллов даже венчался там. Во времена советских гонений на церковь Кирочную улицу переименовали в Салтыкова-Щедрина, но после развала СССР вернулись к названию, отсылающему к кирхе.

Пройтись по дореволюционным интерьерам церкви у посетителей уже не получится: современный облик — лишь наследие советского прошлого. Следующая часть выставки посвящена как раз ему.

До прихода советской власти церковь Святой Анны насчитывала 12 тыс. прихожан, а в 1920–1930-е годы здесь находилась первая и последняя лютеранская семинария в СССР. 1935 год стал последним в истории храма и семинарии, а к концу десятилетия в России и вовсе не осталось лютеранских пасторов. Часть из них расстреляли, часть отправили в трудовые лагеря. В экспозиции подвального музея, который, впрочем, открыт всегда, находятся портреты пасторов. Они освещены свечами, а в одной из комнат звучит звук печатной машинки, а на стенах развешены вырезки из советских газет с антицерковной пропагандой.

Церковь Святой Анны (Анненкирхе) — самая посещаемая лютеранская церковь в России. Она занимается культурными, просветительскими и гастропроектами: лютеране проводят лекции, концерты, выставки, продают фирменный христианский мерч и кофе. Арт-пространства Анненкирхе есть, в том числе, в кластере «Брусницын» и в Калининграде. К 2029 году создатели планируют запустить новое пространство под Петербургом возле Вуоксы — парк с игровым маршрутом по сюжетам из Библии. Однако, как подчеркивают в церкви, в первую очередь они действующий приход, который занимается религиозной деятельностью.

В 1939 году в здании открыли кинотеатр Госфильмофонда «Спартак», где показывали не только новинки советского кино, но и мультфильмы Disney, и другие голливудские картины. Это место десятилетиями было точкой притяжения ленинградской интеллигенции. Так, например, Иосиф Бродский писал: «Нечто в час сумерек зовет назад, в "Спартак"». Эта часть выставки находится в большом зале с мешками-пуфиками, где крутят историческую видеопроекцию на весь зал, а на большом экране идет то кино, то хроника пожара в Анненкирхе. Но к 1990-м годам в здании церкви оборудовали уже одноименный рок-клуб — «Спартак».

В то время бывший лютеранский приход был наполнен бильярдом, игровыми автоматами, казино и площадками, где выступали музыканты. В рамках выставки стены церкви завесили обложками альбомов, которые продавали там в те годы, афишами концертов и фотографиями звезд. На них были «Король и Шут», «Ночные снайперы», «АукцЫон», «НОМ», «Колибри», Tequilajazzz, «Пилот», «Аквариум», «Ленинград» и другие. В «Спартаке», кстати, состоялось первое российское выступление финских метал-виолончелистов Apocalyptica, прошедшее с аншлагом. На этой сцене в 2000 году, во время выступления на одном из проектов, умер Дюша Романов, без которого невозможно представить ранние альбомы «Аквариума».

История клуба на месте церкви закончилась пожаром в ночь с 5 на 6 декабря 2002 года. После восстановления фасада здание передали лютеранской общине, которая в итоге преподнесла послепожарные интерьеры как «фишку» места. Об истории пожара и восстановления вновь рассказывает проекция в большом зале.

К этой же выставке в Анненкирхе появилась кабинка для тайной исповеди, которая характерна для католицизма, а не лютеранства. Однако по ту сторону вас выслушает не священник. В конфессионале грехи можно отметить на установленном там планшете, который после рассказывает, какие заповеди были нарушены и как можно грехи отпустить.

Выставка «Рок, кино и пламя» будет открыта до 1 июня. Сразу после этого Анненкирхе закроется на масштабную реконструкцию, проект которой на добровольной основе создал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Согласованная с КГИОП концепция сочетает в себе сохранение исторических элементов здания и добавление новых архитектурных решений. На предварительных рендерах видно, что приход станет заметно светлее, а мрачная послепожарная «фишка» будет переосмыслена.

Впрочем, сам господин Кузнецов замечает, что радикально менять Анненкирхе не планируется, как и не будет реставрации с восстановлением изначального исторического облика.

Предварительно реконструкция продлится около двух лет, а потратят на нее примерно 1,5 млрд рублей. Как рассказали источники «Ъ-СПб» на девелоперском рынке, проект проспонсирует «Группа ЛСР». В холдинге на вопрос «Ъ-СПб» от комментариев на этот счет воздержались.

Полина Пучкова