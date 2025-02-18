Балицкий назвал заморозку СВО угрозой русскому миру

Глава Запорожской области Евгений Балицкий выступил против заморозки специальной военной операции (СВО). По его мнению, это создаст угрозу в том числе для Одессы, Николаева и Приднестровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я против любых заморозок: "Минска-2", "Минска-3", "Минска-4" или Хасавюртовских соглашений. Русский мир, если мы остановим войну, будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье. И вообще сама по себе конструкция мира»,— сказал губернатор ТАСС.

Сегодня в Эр-Рияде проходит встреча делегации США и России. Они обсудят параметры украинского урегулирования и возможность проведения саммита президентов двух стран. Встреча пройдет без участия Украины и ЕС. Она станет первым российско-американским контактом высокого уровня с момента начала СВО.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не обсуждали ли лидеры РФ и Турции в ходе последних контактов заморозку конфликта на Украине по линии фронта, заявил, что такие варианты неприемлемы для России.