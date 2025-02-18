Глава Rheinmetall заявил, что на складах Европы и Украины не осталось оружия

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что страны Евросоюза (ЕС) на протяжении последних лет недостаточно инвестировали в оборону. По его мнению, Европа сама виновата в том, что США «отстранили» ее от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер

Фото: Annegret Hilse / Reuters Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет»,— сказал он в интервью Financial Times в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Господин Паппергер уверен, что «если вы не инвестируете» в сферу обороны, то в ответ «с вами обращаются как с детьми». «США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом — стало совершенно ясно, что европейцы — это дети»,— добавил он .

Стоимость акций Rheinmetall, которая выросла почти вчетверо после начала конфликта на Украине, упала на прошлой неделе на фоне планов президента США Дональда Трампа по мирным переговорам. Однако с тех пор акции европейских оборонных компаний, включая Rheinmetall, вернулись к росту — инвесторы убеждены, что странам ЕС придется значительно увеличить военные расходы в ответ на растущие опасения по поводу отказа США от «своей многолетней роли гаранта европейской безопасности».

По официальным данным, с 2021 по 2024 год расходы ЕС на оборону выросли более чем на 30%, почти до €326 млрд, что составляет около 1,9% ВВП блока. Господин Трамп требует от членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Об отношениях Европы и США — в материале «Ъ» «Европа не хочет жить в хате с краю».