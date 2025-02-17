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Коммерсантъ FM
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Акции европейских оборонных компаний сильно выросли после Мюнхенской конференции

Сегодня, 17 февраля, акции многих европейских оборонных компаний показали существенный рост — на 7–19%. Это связано с тем, что после прошедшей на этих выходных Мюнхенской конференции по безопасности, где представители США активно критиковали европейских политиков, стало ясно, что европейские страны, скорее всего, будут активнее инвестировать в свою безопасность. Еще в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила временно отменить ограничения на военные расходы для стран ЕС.

Акции германских ThyssenKrupp и Rheinmettal выросли почти на 19% и почти на 10% соответственно, шведской Saab — более чем на 15%, британской BAE Systems — на 7,5%, итальянской Leonardo — на 7,5%, французской Thales — на 7%. «Акции оборонных компаний — тема, которая, скорее всего, продолжит набирать обороты. У них уже хорошие показатели, но, я думаю, им есть куда расти»,— прокомментировал эти показатели директор по инвестициям швейцарской компании по управлению активами LFG+ZEST Альберто Конка.

Яна Рождественская

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