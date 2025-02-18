Медведев обвинил Украину в ударе по активам американского бизнеса

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что атака украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани нанесла ущерб активам американского бизнеса. По его словам, НПС обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума, который в том числе принадлежит американским и европейским компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каспийский трубопроводный консорциум

Фото: @caspian_pipeline Каспийский трубопроводный консорциум

Фото: @caspian_pipeline

«По ней (НПС.— "Ъ") в том числе идет перекачка их нефти с нефтяных проектов в Казахстане — из Тенгиза, Карачаганака и Кашагана. При этом доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК в 2024 году составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями — свыше 65%»,— сказано в сообщении господина Медведева в Telegram.

Акционером КТК помимо России в лице «Транснефти» (24%) является Казахстан через «Казмунайгаз» и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC (20,75%), 15% принадлежит Chevron Caspian (США), 12,5% — LUKOIL International GmbH.

Зампред Совбеза напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил о намерении снизить цены на нефть. Удар по нефтяному консорциуму, подчеркнул Дмитрий Медведев, может остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок и увеличить скачки цен на сырье. «То есть удар по КТК — это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу»,— добавил он.

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК на территории России. Она подверглась атаке беспилотников накануне, 17 февраля. Станция выведена из эксплуатации. Прокачка нефти осуществляется на сниженных режимах, обходя поврежденную станцию. После атаки стоимость нефти Brent выросла на 0,66%, до $75,22 за баррель.