В РПЦ не поддержали идею раскрыть в законе понятие «монашествующие»

Понятия «монашествующие» и «священнослужители» не могут быть раскрыты в законе, потому что они определяются в соответствии с внутренними установками конфессий, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). О просьбах закрепить упомянутые понятия в законе говорил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 4 декабря 2024 года в России действует запрет пропаганды чайлдфри (осознанного отказа от рождения детей). Во время рассмотрения документа в Госдуме была внесена поправка, согласно которой монашество не считается пропагандой чайлдфри. После принятия закона, по словам господина Клишаса, к нему поступили просьбы, в том числе от деятелей церкви, «определить в законе понятие "монашествующие"». По его мнению, надо не допустить ситуации, когда государство начинает вмешиваться «в чисто церковные вопросы, церковную юрисдикцию».

«Понятие "монашествующие", так же как понятие "священнослужители", не может быть раскрыто в законе, а определяется в соответствии с внутренними установлениями религиозных конфессий»,— прокомментировала «РИА Новости» эту инициативу игумения Ксения.

Нарушение запрета на пропаганду чайлдфри по закону влечет штраф: до 400 тыс. руб.— для физлиц, до 800 тыс.— для должностных лиц, до 5 млн руб.— для юрлиц.

Подробности — в материале «Ъ» «Закон неочевидного действия».