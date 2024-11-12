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Коммерсантъ FM
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Монашеский образ жизни не будут считать чайлдфри

Распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения не будет наказываться как пропаганда отказа от деторождения. Такую поправку комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроекта о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Законопроект, напомним, был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в сентябре 2024 года вместе с инициативой о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения. В первом чтении документ был принят в октябре. Авторы инициативы предлагают наказывать за пропаганду отказа от деторождения граждан штрафом в размере до 100 тыс. руб., должностных лиц — до 200 тыс. руб., юридических лиц — до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения может составить до 5 млн руб. Он грозит юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ. Гражданам в этом случае грозит штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб.

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила, что поправка о выводе информации о монашестве из-под действия законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри разработана правовым управлением Московской патриархии совместно с Совфедом.

К законопроекту поступили и другие поправки. В частности, члены фракции «Новые люди» предлагали сделать исключение для тех, кто отказывается от рождения детей по медицинским и религиозным показаниям или испытывает материальные трудности. Депутат от СЗРП Елена Драпеко предложила прописать в законе определение «отказа от деторождения» и не считать таковым личный выбор и обстоятельства частной жизни. Единоросс Виталий Милонов хотел запретить информацию, пропагандирующую безопасность аборта для беременной женщины или недостоверные сведения о развитии плода, а также сведения, направленные на формирование негативного отношения к беременности. Все предложения были отклонены профильным комитетом.

Иван Тяжлов

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